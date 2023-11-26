Создаю видео

Доброго времени суток. Меня зовут Сергей я занимаюсь видеомонтажом .

Cоздавал видео проекты для : River club,Ивана Рыбникова, Eleonora Amosova, Виктории Цыгановой, а так же для различных интернет магазинов и YouTube блогеров.

Моё портфолио :http://video4bis.tilda.ws/sergeypanurin/industriyavideo

Мой инстаграм:https://www.instagram.com/sergeyvideomaker/

Так же есть портфолио на YouTube: https://youtube.com/channel/UCuU9_Jqy8hxdtdSvH3Qg0Xw

Ютуб портфолио : https://youtube.com/channel/UCuU9_Jqy8hxdtdSvH3Qg0Xw