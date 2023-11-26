Сергей Панурин industriyavideoindustriyavideo
28 летРоссия/Тверь
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Создаю видео
Доброго времени суток. Меня зовут Сергей я занимаюсь видеомонтажом .
Cоздавал видео проекты для : River club,Ивана Рыбникова, Eleonora Amosova, Виктории Цыгановой, а так же для различных интернет магазинов и YouTube блогеров.
Моё портфолио :http://video4bis.tilda.ws/sergeypanurin/industriyavideo
Мой инстаграм:https://www.instagram.com/sergeyvideomaker/
Так же есть портфолио на YouTube: https://youtube.com/channel/UCuU9_Jqy8hxdtdSvH3Qg0Xw
Ютуб портфолио : https://youtube.com/channel/UCuU9_Jqy8hxdtdSvH3Qg0Xw
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Таргет реклама9 просмотров
- Истории для Instagram62 просмотра
- Intro YouTube Game 377 просмотров
- Айкидо логотип финал53 просмотра
- Intro YouTube Game 254 просмотра
- Интро провокатор 343 просмотра
- Intro YouTube Game 342 просмотра
- Индустрия40 просмотров
- Будо байки интро35 просмотров
- Проект подготовлен для фонда "мост памяти"39 просмотров
- Логотип для онлайн магазина37 просмотров
- Создание логотипа для фонда мы разные39 просмотров