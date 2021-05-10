Ex1rem

Иван Ex1rem

 
27 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Монтаж, 3D моделирование, Анимация

Хотите сделать работу качественно и быстро . Для этого необходимо хорошее ТЗ. А все остальное сделаем на высоком уровне и в хорошие сроки 👍

Что можно реализовать ? Да практически все. Монтаж , цветокоррекция, 3D моделирование , анимация 3D , интро , аутро, моушн дизайн.

Для удобства , общаемся через телеграмм.

Всегда на связи 

Работаю с 3D в Blender ( Модели, Анимация )

Так же работаю в Adobe: Photoshop, Premier, After Effects

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Отзывы заказчиков

otl5ru
Марина 
41 год
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Смонтировать фильм из видео на 1 год ребенку.
Все отлично. Получила нужный результат. Рекомендую. Буду обращаться ещё.
Все хорошо
Ответный отзыв
D1ma-fomin
Дмитрий 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Монтаж видео ( возможно работа с 3D )
Все супер. Отличная работа, справились быстрее чем планировал изначально. Работа как с видео, так и с 3D понравилась. Всегда на связи. Быстро переделывал и доделывал некоторые моменты. Спасибо !
Все отлично
Ответный отзыв
LabOfMagic
Александр 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Создать трейлер игры в Google Play
Иван оказался профессионалом своего дела. Креативный, пунктуальный, знаток в сфере монтажа. Постоянно был на связи, во время выполнил заказ! Договорились на том что обращусь вновь. Советую!
Отлично сработались ☺
Ответный отзыв