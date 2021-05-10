Монтаж, 3D моделирование, Анимация
Хотите сделать работу качественно и быстро . Для этого необходимо хорошее ТЗ. А все остальное сделаем на высоком уровне и в хорошие сроки 👍
Что можно реализовать ? Да практически все. Монтаж , цветокоррекция, 3D моделирование , анимация 3D , интро , аутро, моушн дизайн.
Для удобства , общаемся через телеграмм.
Всегда на связи
Работаю с 3D в Blender ( Модели, Анимация )
Так же работаю в Adobe: Photoshop, Premier, After Effects
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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- Анимационное начало для рекламы в инстаграмм68 просмотров
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- Фильм на 1 год ребенку ( Работа по ТЗ )67 просмотров
- Трейлер для игры в Play Market, App Store110 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Все отлично. Получила нужный результат. Рекомендую. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Все хорошо
$80
10 баллов
4 года назад
Все супер. Отличная работа, справились быстрее чем планировал изначально. Работа как с видео, так и с 3D понравилась. Всегда на связи. Быстро переделывал и доделывал некоторые моменты. Спасибо !
Ответный отзыв
Все отлично
$20
10 баллов
4 года назад
Иван оказался профессионалом своего дела. Креативный, пунктуальный, знаток в сфере монтажа. Постоянно был на связи, во время выполнил заказ! Договорились на том что обращусь вновь. Советую!
Ответный отзыв
Отлично сработались ☺