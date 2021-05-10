Монтаж, 3D моделирование, Анимация

Хотите сделать работу качественно и быстро . Для этого необходимо хорошее ТЗ. А все остальное сделаем на высоком уровне и в хорошие сроки 👍

Что можно реализовать ? Да практически все. Монтаж , цветокоррекция, 3D моделирование , анимация 3D , интро , аутро, моушн дизайн.

Для удобства , общаемся через телеграмм.

Всегда на связи 

Работаю с 3D в Blender ( Модели, Анимация )

Так же работаю в Adobe: Photoshop, Premier, After Effects