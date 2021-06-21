Выполняю работы по виедомонтажу

Здравствуйте!

Делаю видео монтаж свадеб, реклам, музыкальных клипов, обзоры и т.д.

Занимаюсь монтажом видео роликов для YouTube каналов ( акции, презентации, семинары, лекции и т.д.). Редактированием видеокурсов. Работа со звуком. Цветокоррекция видео.

Готов взяться за ваш проект, выполню все качественно и быстро. Опыт имеется. Всегда на связи.

Пишите, обсудим все детали.

Буду рад сотрудничеству.

Примеры моих работ:

https://www.youtube.com/channel/UCIR-DYHrlxquSsgWyBXt98w/videos