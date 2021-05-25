Заретушировать и убрать черные поля в видео

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен20 заявок1201 просмотр

В первом видео заретушировать(убрать) свисающее сверху постельное белье, недоглядел я при съёмке

Во втором и третьем файлах уменьшить по возможности чёрную рамку вокруг видео (прилагаю более качественные исходники по которым я синтезировал эти два файла)

Архив с исходниками:

https://disk.yandex.ru/d/WZ2n8p7ftwTnmg

Бюджет 500р

4 года назад
malshakovgv
Григорий 
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

MrSlavik
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Только он один смог справится с моей работой. Быстро и качественно. Рекомендую.
Рад был сотрудничеству. Четкое т/з.

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