malshakovgv

Григорий malshakovgv

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нарисовать рисунок для книжки велосипедиста на катамаране

    Необходимо создать иллюстрацию для книжки "Тренировки по алгоритмам", изображающую велосипедиста на катамаране. Катамаран должен иметь лопасти сзади и быть выполнен в определенном стиле. Включите развивающиеся волосы и геометрические фигуры, такие как треугольники и квадраты, для обозначения данных.

    Создание иллюстраций
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    5 месяцев назад

  • Смонтировать видео

    $14

    Необходимо смонтировать видео, убрав ненужные слова и паузы, ускорив фрагменты и добавив графику. Имеются 3 исходных файла и дополнительные материалы. Срок выполнения - 1 день. Бюджет - 1000 рублей. Важна аккуратность в удалении пауз и слов для повышения качества восприятия лекции.

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • На страницу сайта прикрепить кнопку <<Поделиться>>

    $13

    Необходимо реализовать кнопку 'Поделиться' на странице сайта, которая позволит пользователям отправлять информацию в выбранные социальные сети. Информация будет передаваться с сервера, включая картинку, текст и ссылку. Реализация должна использовать Yandex Share и PHP, с хранением данных в XML формате. Счетчик для передачи информации должен быть общим для всех соцсетей.

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • На страницу сайта прикрепить кнопку Поделиться

    $14

    Требуется разработать кнопку 'Поделиться' на сайте, которая будет отправлять информацию в соцсети с использованием данных из HTML-файлов. Также необходимо реализовать воспроизведение звукового файла по кругу при открытии страницы. Бюджет на выполнение заказа составляет 1000 рублей.

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать более качественную картинку и кнопку <Поделится> для сайта

    $14

    Требуется создать 2 качественные картинки с GIF-анимацией для сайта, включая шевеление летучих мышей и свечи. Также необходимо разработать стильную кнопку 'Поделиться' с анимацией проблёскивания. Картинки должны быть цветными с тёплыми тонами и включать проработку деталей. Бюджет составляет 1000 рублей.

    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменить htm и добавить кнопку поделиться

    $13

    Необходимо изменить HTML-страницу, добавив стильную картинку с невидимыми кнопками, которые ведут на соответствующие страницы. Страница должна быть адаптирована для мобильных устройств, а также внедрена кнопка 'Поделиться', которая будет отправлять информацию в социальные сети. Кнопка должна работать с несколькими HTML-файлами, предоставляя различный контент при каждом нажатии.

    HTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Перевести в вектор CorelDraw (файл CDR) изображение

    $11

    Требуется перевести в векторное изображение в CorelDraw. Заменить рыбу на сома, откорректировать надписи. Сом должен выглядеть недовольным, добавить пузыри. Итоговые файлы: CDR и TIFF с заданными параметрами. Бюджет 800 рублей.

    CorelDRAW
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Откорректировать векторные изображения CorelDraw (файлы CDR)

    $14

    Требуется внести исправления в старые файлы CDR для игры 'Морской бой'. Исполнение должно сохранить оригинальные линии и цвета. Результат: файлы CDR (не выше 20-й версии) и TIFF с цветовой палитрой CMYK, разрешением 300 DPI и сжатием LZW. Бюджет - 1000 руб. Возможна корректировка при ошибках.

    CorelDRAW
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перевести в вектор CorelDraw (файл CDR) 5 изображений

    $20

    приведены старые иллюстрации этих изображений (картинки и векторные файлы), которые перерисовываются (цвета какие-то можно взять из них) 035 - дорисовать губы у рыбы (чтобы не было соприкосновение с червяком, а то сексуально получилось) ...

    CorelDRAW
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Заретушировать и убрать черные поля в видео

    $7

    В первом видео заретушировать(убрать) свисающее сверху постельное белье, недоглядел я при съёмке Во втором и третьем файлах уменьшить по возможности чёрную рамку вокруг видео (прилагаю более качественные исходники по которым я синтезировал эти два файла) ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Адреса электронной почты учителей и преподавателей по информатике

    для рассылки нужны адреса электронной почты репетиторов, учителей школ, учителей техникумов, преподавателей вузов по Информатике, Информационным технологиям, Программированию, Робототехнике предлагайте цену

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать видео в виде слайд-шоу

    $13

    Видео с размером кадра 1920x1080 Имеется сценарий, синтезированный голос, изображения Голос необходимо сопроводить видеорядом  состоящим из изображений по сценарию Некоторые изображения не по формату 1920x1080 поэтому их необходимо покорректировать. В силу ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нарисовать 31 вещь под таким ракурсом чтобы было не понятно что это за

    $40

    В карикатурном стиле (как у карикатур из линий), простенько без излишеств. Мне нужно вещи (31 штуку) нарисовать под таким ракурсом (углом, сверху, снизу, сбоку, изнутри) чтобы было не понятно что это за вещь, но ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо усовершенствовать заставку для видео

    Рисовал я, не судите строго, то что мне хочется (прототип). Смысл: играют дети, летит ракета, она взрывается и появляется надпись. то что получилось: https://youtu.be/YZyZcSeoDJg Хотелось поднять качество ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Раскрутка сайта (по родаже книги)

    имеется сайт https://malshakov.ru/ в нём ссылка на озон https://malshakov.ru/buy00.html https://www.ozon.ru/context/detail/id/167945265/ необходимо чтобы люди узнали про книгу ограничения: цена клика не должна превышать 30р. (чем меньше тем лучше) компания ...

    HTML
    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Имеются 2 html страницы, необходимо их подкорректировать

    $4

    Имеются 2 html страницы, необходимо их подкорректировать чтобы они менялись в соответствии с размером экрана (мобильного телефона). Может быть на основе  Grid CSS. Детали в прикреплённом файле.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Улучшить качество баннера

    $10

    Назначение: баннер поиска для yandex direct размер баннера 240x400 размер не более 120 кбайт Я его сделал, но он получился не очень качественный. Текст не четко виден, в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разобратся в сделанной вёрстке (программа indesign) и её исправить

    $10

    Сделана вёрстка книги в indesign, У сгенерированного pdf файла картинки и блок-схемы отвратительного качества Исходные картинки, корабли и блок-схемы были нарисованы в векторе идеального качества. В общем разобраться и сделать ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад
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Отзывы фрилансеров

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
час назад
$20
10 баллов
5 месяцев назад
Нарисовать рисунок для книжки велосипедиста на катамаране
Создание иллюстраций
Все отлично. Сотрудничество приятное, коммуникация четкая и ясная. Рекомендую !
Всё отлично, Спасибо Анастасия!
Ответный отзыв
Nasty_a_
Мазур 
32 года
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$14
10 баллов
4 года назад
Откорректировать векторные изображения CorelDraw (файлы CDR)
CorelDRAW
Всё отлично, рекомендую!
Отличное исполнение. Всем рекомендую Анастасию!
Ответный отзыв
temabond
Артем 
29 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Перевести в вектор CorelDraw (файл CDR) 5 изображений
CorelDRAW
Отличный работодатель. Четкое тз, быстрая оплата.
Отличная работа! Всё быстро, сразу как нужно и профессионально! Ответственный исполнитель, всегда на связи. Всем рекомендую! Надеюсь в будущем на сотрудничество!
Ответный отзыв
MrSlavik
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
4 года назад
Заретушировать и убрать черные поля в видео
Рад был сотрудничеству. Четкое т/з.
Только он один смог справится с моей работой. Быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
HedwigSe
Данил 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$13
9 баллов
4 года назад
Создать видео в виде слайд-шоу
Общее впечатление о заказе — положительное. Заказ, который можно было выполнить за 1 день, растянулся на 3, т.к. было немного правок, а сам заказчик выходил на связь 1-2 раза в день. В защиту заказчика скажу, что он предупреждал о корректировках, поэтому не сильно расстроен. В целом сотрудничеством доволен. Оплата в срок. Заказчика рекомендую.
Работа выполнена на отлично. Работа так быстро выполнялась и присылалась, что заказчику мало оставалось времени поразмыслить над результатами выполненной работой. Рекомендую Даниила, работает профессионально и быстро.
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