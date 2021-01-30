malshakovgv

Необходимо создать иллюстрацию для книжки "Тренировки по алгоритмам", изображающую велосипедиста на катамаране. Катамаран должен иметь лопасти сзади и быть выполнен в определенном стиле. Включите развивающиеся волосы и геометрические фигуры, такие как треугольники и квадраты, для обозначения данных.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $14
Необходимо смонтировать видео, убрав ненужные слова и паузы, ускорив фрагменты и добавив графику. Имеются 3 исходных файла и дополнительные материалы. Срок выполнения - 1 день. Бюджет - 1000 рублей. Важна аккуратность в удалении пауз и слов для повышения качества восприятия лекции.Видеомонтаж19 заявокЗакрыт3 года назад
- $13
Необходимо реализовать кнопку 'Поделиться' на странице сайта, которая позволит пользователям отправлять информацию в выбранные социальные сети. Информация будет передаваться с сервера, включая картинку, текст и ссылку. Реализация должна использовать Yandex Share и PHP, с хранением данных в XML формате. Счетчик для передачи информации должен быть общим для всех соцсетей.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $14
Требуется разработать кнопку 'Поделиться' на сайте, которая будет отправлять информацию в соцсети с использованием данных из HTML-файлов. Также необходимо реализовать воспроизведение звукового файла по кругу при открытии страницы. Бюджет на выполнение заказа составляет 1000 рублей.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $14
Требуется создать 2 качественные картинки с GIF-анимацией для сайта, включая шевеление летучих мышей и свечи. Также необходимо разработать стильную кнопку 'Поделиться' с анимацией проблёскивания. Картинки должны быть цветными с тёплыми тонами и включать проработку деталей. Бюджет составляет 1000 рублей.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $13
Необходимо изменить HTML-страницу, добавив стильную картинку с невидимыми кнопками, которые ведут на соответствующие страницы. Страница должна быть адаптирована для мобильных устройств, а также внедрена кнопка 'Поделиться', которая будет отправлять информацию в социальные сети. Кнопка должна работать с несколькими HTML-файлами, предоставляя различный контент при каждом нажатии.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $11
Требуется перевести в векторное изображение в CorelDraw. Заменить рыбу на сома, откорректировать надписи. Сом должен выглядеть недовольным, добавить пузыри. Итоговые файлы: CDR и TIFF с заданными параметрами. Бюджет 800 рублей.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $14
Требуется внести исправления в старые файлы CDR для игры 'Морской бой'. Исполнение должно сохранить оригинальные линии и цвета. Результат: файлы CDR (не выше 20-й версии) и TIFF с цветовой палитрой CMYK, разрешением 300 DPI и сжатием LZW. Бюджет - 1000 руб. Возможна корректировка при ошибках.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
приведены старые иллюстрации этих изображений (картинки и векторные файлы), которые перерисовываются (цвета какие-то можно взять из них) 035 - дорисовать губы у рыбы (чтобы не было соприкосновение с червяком, а то сексуально получилось) ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $7
В первом видео заретушировать(убрать) свисающее сверху постельное белье, недоглядел я при съёмке Во втором и третьем файлах уменьшить по возможности чёрную рамку вокруг видео (прилагаю более качественные исходники по которым я синтезировал эти два файла) ...Завершен4 года назад
для рассылки нужны адреса электронной почты репетиторов, учителей школ, учителей техникумов, преподавателей вузов по Информатике, Информационным технологиям, Программированию, Робототехнике предлагайте ценуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $13
Видео с размером кадра 1920x1080 Имеется сценарий, синтезированный голос, изображения Голос необходимо сопроводить видеорядом состоящим из изображений по сценарию Некоторые изображения не по формату 1920x1080 поэтому их необходимо покорректировать. В силу ...Завершен4 года назад
- $6
https://youtu.be/yQdZyHJ-A78 Так чтобы голос не пострадал для редактирования у меня более качественное видео есть 500рЗавершен4 года назад
- $40
В карикатурном стиле (как у карикатур из линий), простенько без излишеств. Мне нужно вещи (31 штуку) нарисовать под таким ракурсом (углом, сверху, снизу, сбоку, изнутри) чтобы было не понятно что это за вещь, но ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт4 года назад
Рисовал я, не судите строго, то что мне хочется (прототип). Смысл: играют дети, летит ракета, она взрывается и появляется надпись. то что получилось: https://youtu.be/YZyZcSeoDJg Хотелось поднять качество ...Анимация1 исполнительЗавершен4 года назад
имеется сайт https://malshakov.ru/ в нём ссылка на озон https://malshakov.ru/buy00.html https://www.ozon.ru/context/detail/id/167945265/ необходимо чтобы люди узнали про книгу ограничения: цена клика не должна превышать 30р. (чем меньше тем лучше) компания ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $4
Имеются 2 html страницы, необходимо их подкорректировать чтобы они менялись в соответствии с размером экрана (мобильного телефона). Может быть на основе Grid CSS. Детали в прикреплённом файле.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $10
Назначение: баннер поиска для yandex direct размер баннера 240x400 размер не более 120 кбайт Я его сделал, но он получился не очень качественный. Текст не четко виден, в ...Баннеры1 исполнительЗавершен5 лет назад
Особенно качественный перевод не нужен, главное чтобы приняли на конференции. Нужен бюджетный вариант перевода. По строкам 3-5 дней. Жду от вас цену за всю работу.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Сделана вёрстка книги в indesign, У сгенерированного pdf файла картинки и блок-схемы отвратительного качества Исходные картинки, корабли и блок-схемы были нарисованы в векторе идеального качества. В общем разобраться и сделать ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт6 лет назад