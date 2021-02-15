Адреса электронной почты учителей и преподавателей по информатике

Нужно сделать тему (вёрстка уже готова) для мультиязычного сайта. Вывод данных реализовать через ACF. Мультиязычность - WPML (лицензия куплена). Более подробную информацию, и аналогичные по функционалу сайты-примеры скину в личку. Опыт такой работы обязателен, школьников/студии/посредников ...
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для рассылки нужны адреса электронной почты
репетиторов, учителей школ, учителей техникумов, преподавателей вузов
по Информатике, Информационным технологиям, Программированию, Робототехнике
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