Доработка сайта на .Net Core

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок683 просмотра
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Ищу разработчика на .Net Core.

Подробнее:

Работа 20-40 часов в неделю над большим проектом.

Обязательные требования:

- .Net Core

- Razor

- Entity Framework

- понимание DDD

3 года назад
andrei-bratuhin
Андрей 
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва