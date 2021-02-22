ВНести правки по ТЗ

$15
Веб-программированиеЗавершен1 заявка121 просмотр
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тз в приложении

3 года назад
b1bk0
Денис 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
WaltherV
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$13
1 день
Повторно обратились, все сделано отлично!
Как всегда - всё огонь :)