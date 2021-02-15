Доработать стриминговый сервис (Node.JS/React/Sql)

Доброго времени! Возникла проблема в работе парсера https://utp.sberbank-ast.ru/ Пропускаем тендеры. Вот, например, тендер, который попал в наш агрегатор i-tenders.ru [url=https://i-tenders.ru/tender/28111219]https://i-tenders.ru/tender/28111219 на площадке: https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/698560 [/url] Тендеры, которые пропустили: https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/700357 https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/700351 https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/697364 Требуется найти проблему, исправить. Парсер должен забирать на наш ресурс i-tenders.ru все закупки с площадки https://utp.sberbank-ast.ru/ Парсер написан на php, ...