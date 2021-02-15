Есть сайт на WP. По сервису developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ необходимо добиться зеленного показателя 90+ для ПК и Мобильной версии. Сейчас для ПК средний показатель, для Моб. плохой. При решении аналогичной задачи на других сайтах на CMS WP хороший ...
Исправить ошибки в работе парсера https://utp.sberbank-ast.ru/
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Доброго времени!
Возникла проблема в работе парсера https://utp.sberbank-ast.ru/
Пропускаем тендеры.
Вот, например, тендер, который попал в наш агрегатор i-tenders.ru
https://i-tenders.ru/tender/28111219
на площадке:
https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/698560
Тендеры, которые пропустили:
https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/700357
https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/700351
https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/697364
Требуется найти проблему, исправить.
Парсер должен забирать на наш ресурс i-tenders.ru все закупки с площадки https://utp.sberbank-ast.ru/
Парсер написан на php, запускается демон, который обрабатывает очередь из задач на парсинг, запуская нужный парсер
Стоимость по договоренности.
Доступы к системе предоставлю.
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