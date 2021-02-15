Исправить ошибки в работе парсера https://utp.sberbank-ast.ru/

Доброго времени!

Возникла проблема в работе парсера https://utp.sberbank-ast.ru/

Пропускаем тендеры.

Вот, например, тендер, который попал в наш агрегатор i-tenders.ru

https://i-tenders.ru/tender/28111219

на площадке:

https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/698560

Тендеры, которые пропустили:

https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/700357

https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/700351

https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/9/0/0/697364

Требуется найти проблему, исправить.

Парсер должен забирать на наш ресурс i-tenders.ru все закупки с площадки https://utp.sberbank-ast.ru/

Парсер написан на php, запускается демон, который обрабатывает очередь из задач на парсинг, запуская нужный парсер

Стоимость по договоренности.

Доступы к системе предоставлю.