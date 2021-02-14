Таблица (редактируемая)

$14
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок796 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Создание страницы на JS или HTML или любом другом языке программирования, с возможностью редактирования всех ячеек таблицы;

2. Сохранение производится при нажатии на кнопку;

3. Удаление всей информации занесенной в таблицу производится при нажатии на кнопку вынесенную в углу страницы;

4. Cохранение производится локально в файл Excel, PDF, Word или любой другой;

3 года назад
guest_16122813290204
3 года в сервисе
Был
3 года назад