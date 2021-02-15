Александ thisWorldIsGonnathisWorldIsGonna
23 годаУзбекистан/Ташкент
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Готов взяться за ваш проект просто потому что интересно!
&---> Разрабатываю понятные и адаптивные сайты ( Front-end & Back-end ) >>>&
Помогаю настроить сайт на хорошую работу, всегда открыт для сотрудничества вне рамок проекта.
>>> Верстаю на CSS ( Pixel Perfect ) + адаптация под мобильные устройства ;
>>> Переношу HTML-верстку на Wordpress ;
>>> Разработка Back-end на PHP ;
>>> Интерактивные плюшки на Javascript ;
Портфолио
- Сайт путешествий (Wordpress)34 просмотра
- Онлайн чат для всех!52 просмотра