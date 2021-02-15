Готов взяться за ваш проект просто потому что интересно!

&---> Разрабатываю понятные и адаптивные сайты ( Front-end & Back-end ) >>>&

Помогаю настроить сайт на хорошую работу, всегда открыт для сотрудничества вне рамок проекта.

>>> Верстаю на CSS ( Pixel Perfect ) + адаптация под мобильные устройства ;

>>> Переношу HTML-верстку на Wordpress ;

>>> Разработка Back-end на PHP ;

>>> Интерактивные плюшки на Javascript ;