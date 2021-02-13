Сайт сделать фронтед бэкенд, php(фреймворки) laravel, Phalcon и тд. Сделать с похожего сайта-сервиса, со своим дизайном, пример отправлю. В заявки необходимо написать возможные языки, технологии разработки. без посредников
PHP программист для бэкэнда Lumen / Laravel и Twillio API
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу PHP программиста для бекенда который будет взаимодействовать с Twillio API для вызовов VOIP и SMS. Бакенд будет использовать CRUD и взаимодействовать с двумя views: Admin и User.
- Похожие заказы
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
[list=1][*]Нужно спарсить VIN коды с Сайта объявлений ([url=http://prntscr.com/zdl62c]http://prntscr.com/zdl62c[/url] на скриншоте показал процесс).[*]Далее по каждому VIN коду авто нужно получить информацию на другом сайте Х. Процедура следующая: Логинишься. Вбиваешь в поле поиска VIN кода. Сайт выдает ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $70
Всем здравствуйте. нужно выкачать один оффер на несколько страничек, залить его себе на хостинг , подключить админ панель + платежную систему. Оплата только через карты. Подробнее могу рассказать в лсВеб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Вот сайт https://www.28hse.com/en/ Нужен парсер/скрипт который пробегает по сайту и сохраняет данные в MongoDB - не нужно автоматическое решение, достаточно скрипт который можно запускать руками - не нужна подмена IP (возможно не нужна) - нужно сохранять всю доступную информацию по ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно найти метод, который работает с подпиской/отпиской премиум аккаунта Spotify (через devTools Хрома). Понять, каким образом можно получить CSRF токен от Spotify и возможно ли со своего фронта отправлять запросы на подписку/отписку. Если возможно - ...Закрыт3 года назад
Добрый день. Нужно сделать он-лайн редактор кода (html + js) собственного языка программирования (Кириллического, похожего на язык 1С). Должны быть такие возможности: Подсветка возможных функций языка Подсветка строки между двойными кавычками Подсветка чисел Подсветка комментариев Нумерация строк Возможность указания ошибки в строке Копировать, вырезать, вставить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $274
Необходимо создать простой виджет (систему бронирования) по ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1stOIAnukWSO8_g-BB1VotKFGWkJckqg01c72YBKXPnc/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1stOIAnukWSO8_g-BB1VotKFGWkJckqg01c72YBKXPnc/edit?usp=sharing [/url]Сайт на Тильда Предлагайте свою стоимость и указывайте информацию об опыте/примеры работ 🙌🏻Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Для тех, кто работал с API iiko. Инструкции API [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fiiko.github.io%2Ffront.api.doc%2Fv6%2Fru%2FCashRegisters.html]https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html[/url] Описание протокола ККМ во вложении. Для отладки предоставим удалённый доступ к компьютеру с установленной iiko и подключенным в режиме фискального регистратора ККМ данной модели. Тут находится задание https://dropmefiles.com/DYWtOЗакрыт3 года назад
Доброго! Ищем команду для разработки сервиса по типу remonline.ru (важно – разработка для себя, а не на дальнейшую продажу), ищем сразу тех кто закроет и фронт и бэк. Также в отклике указывайте то на чем ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый день Ищем исполнителя с опытом работы в рекламной сфере Компания готовится к выходу на новый для себя формат: работа в прямыми паблишерами и нам требуется разработка скрипта, который будут устанавливать паблишеры на свой сайт Форматы, которые должны ...Закрыт3 года назад