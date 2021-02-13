Написать парсер для сайта недвижимости

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок813 просмотров
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Вот сайт https://www.28hse.com/en/

Нужен парсер/скрипт который пробегает по сайту и сохраняет данные в MongoDB 

- не нужно автоматическое решение, достаточно скрипт который можно запускать руками

- не нужна подмена IP (возможно не нужна)

- нужно сохранять всю доступную информацию по объекту (описание, свойства, адрес, ссылки на фото и тп)

- возможность отправлять запросы параллельно (возможно 10-20 в секунду)

- возможно это будет 2 скрипта: 1 пробегает по списку объектов по страницам, а второй скрипт пробегает уже по детальной информации объектов полученных первым скриптом

3 года назад
guest_16132185909766
3 года в сервисе
Был
год назад
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