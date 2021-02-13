Написать парсер для сайта недвижимости

Нужно найти метод, который работает с подпиской/отпиской премиум аккаунта Spotify (через devTools Хрома). Понять, каким образом можно получить CSRF токен от Spotify и возможно ли со своего фронта отправлять запросы на подписку/отписку. Если возможно - ...
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Вот сайт https://www.28hse.com/en/
Нужен парсер/скрипт который пробегает по сайту и сохраняет данные в MongoDB
- не нужно автоматическое решение, достаточно скрипт который можно запускать руками
- не нужна подмена IP (возможно не нужна)
- нужно сохранять всю доступную информацию по объекту (описание, свойства, адрес, ссылки на фото и тп)
- возможность отправлять запросы параллельно (возможно 10-20 в секунду)
- возможно это будет 2 скрипта: 1 пробегает по списку объектов по страницам, а второй скрипт пробегает уже по детальной информации объектов полученных первым скриптом
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