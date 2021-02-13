Он-лайн редактор кода (Кириллический язык программирования)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки1288 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужно сделать он-лайн редактор кода (html + js) собственного языка программирования

(Кириллического, похожего на язык 1С).

Должны быть такие возможности:

Подсветка возможных функций языка

Подсветка строки между двойными кавычками

Подсветка чисел

Подсветка комментариев

Нумерация строк

Возможность указания ошибки в строке

Копировать, вырезать, вставить - стандартными горячими клавишами.

Выделение слова двойным кликом

Табуляция (4 пробела)

Автотабуляция для следующей строки

Сворачивание кода по { }

Стандартные комментарии (/* */, //)

Вставка блоков кода из панели возможных функций.

Функциb могут быть вида:

ОКРУГЛ();

или

ЕСЛИ() {

}

После вставки функции курсов позиционировать внутри скобок, если такие имеются.

Код после редактора будет сохраняться в базу данных.

Перед сохранением, он должен быть очищен от разного невидимого

кода разметки обеспечивающего подсветку синтаксиса

Так же должна быть написана функция загрузки кода из БД в редактор.

Возможны будут ещё какие-то незначительные дополнения в ТЗ по мере выполнения проекта,

свойственные для обычных редакторов кода.

Весь програмvный код обильно снабдить комментариями,

что бы в будущем это всё поддавалось редактированию.

Не должно быть программного кода подкачиваемого с внешних ресурсов

Пример кода:

//Сабля

Тип_Замка_Сабли = Параметр["type_lock"];

ЕСЛИ(Тип_Замка_Сабли == 2) {

Тип_Замка_Сабли = 3;

} //У mini хомутов сабли такие же как у norm, norm ближе к норме, поэтому принято за родителя

Артикул_Сабли = "01.11.".Тип_Замка_Сабли.".".Параметр["dlina_homuta"];

Артикул_Шпил = "01.12";

Артикул_Клык = "01.13.".Параметр["type_lock"];

ЕСЛИ(Параметр["type_lock"] == "1") {

Артикул_Сабли .= "-20-3";

Артикул_Шпил .= ".100-".Параметр[1];

Артикул_Клык .= ".55-20";

}

ИНАЧЕ_ЕСЛИ(Параметр["type_lock"] == "4") {

Артикул_Сабли .= "-40-4";

Артикул_Шпил .= ".200-".Параметр[1];

Артикул_Клык .= ".110-24";

}

АРТИКУЛ_В_СПЕЦИФИКАЦИЮ(Артикул_Сабли, 1);

//Клык

АРТИКУЛ_В_СПЕЦИФИКАЦИЮ(Артикул_Клык, Параметр["shpilka_kolvo"] * 2);

ПОСТ_В_СПЕЦИФИКАЦИЮ(1, 5, "Сварка клыков", 0.26+((0.24+0.37)*Параметр["shpilka_kolvo"])); //0.26-устан сабл,съём (0.24+0.37)- устан+сварка одной пары клыков

ПОСТ_В_СПЕЦИФИКАЦИЮ(2, 9, "Зачистка замка обратной стороны", 0.0016*Параметр["dlina_homuta"]); //0.0016-1мм сабли

Наим = "Замок с клыком ".Параметр[1];

ЕСЛИ (Параметр["type_lock"] == 1) { Наим .= " нано"; }

ИНАЧЕ_ЕСЛИ(Параметр["type_lock"] == 2) { Наим .= " мини"; }

ИНАЧЕ_ЕСЛИ(Параметр["type_lock"] == 4) { Наим .= " усил"; }

НАИМЕНОВАНИЕ(Наим);

3 года назад
_Medvedev_
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Создать систему бронирования

    $274

    Необходимо создать простой виджет (систему бронирования) по ТЗ: [url=https://docs.google.com/document/d/1stOIAnukWSO8_g-BB1VotKFGWkJckqg01c72YBKXPnc/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1stOIAnukWSO8_g-BB1VotKFGWkJckqg01c72YBKXPnc/edit?usp=sharing [/url]Сайт на Тильда Предлагайте свою стоимость и указывайте информацию об опыте/примеры работ 🙌🏻

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать плагин для интеграции фискального регистратора

    Для тех, кто работал с API iiko. Инструкции API [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fiiko.github.io%2Ffront.api.doc%2Fv6%2Fru%2FCashRegisters.html]https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html[/url] Описание протокола ККМ во вложении. Для отладки предоставим удалённый доступ к компьютеру с установленной iiko и подключенным в режиме фискального регистратора ККМ данной модели. Тут находится задание https://dropmefiles.com/DYWtO

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка сервиса по типу remonline

    Доброго! Ищем команду для разработки сервиса по типу remonline.ru (важно – разработка для себя, а не на дальнейшую продажу), ищем сразу тех кто закроет и фронт и бэк. Также в отклике указывайте то на чем ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка скрипта отображения рекламного объявления

    Добрый день Ищем исполнителя с опытом работы в рекламной сфере Компания готовится к выходу на новый для себя формат: работа в прямыми паблишерами и нам требуется разработка скрипта, который будут устанавливать паблишеры на свой сайт Форматы, которые должны ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка программного обеспечения для обменника крипто

    Необходима помощь специалиста для создания обменника крипто. Т.к. обменники все разные по многим параметрам рассмотрим ваши предложения. Только с опытом. При заинтересованности пишите пожалуйста свои предложения, преимущества, стоимость итд.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать ссылку выгрузки файла

    Всем привет! Предупреждаю, могу не правильно поставить задачу или не правильно объяснить суть. Вообщем, мне нужно сделать так, чтобы сайт грузил прайс с хостинга. Вот прайс http://joxi.ru/KAxVVE1uZDz4xm Нужна такая ссылка http://joxi.ru/p27OOdJIKkl0e2 Хостинг на hoster.kz

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Оптимизировать скорость загрузки WP сайта

    Необходимо оптимизировать скорость работы сайта на WordPress - бытовки-быстро.рф (как для моильной, так и для стационарной версии). Проверка по https://developers.google.com/ - требуется максимально возможный вариант. При подаче заявки прошу указать стоимость, сроки и примеры вордпрес сайтов, которые ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработчик yii2

    Добрый день. В команду нужен разработчик. Основные скилы: PHP 7, YII 2, MySql, HTML 5, CSS 3, умение работать с git Отличным дополнением будут знания: React.js, Graph QL, Node.js, TypeScript, TypeORM, express, Relay В заявках ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доделать сайт читалку

    Имеется рабочий сайт. Нужно сделать возможным создавать множество аккаунтов, добавлять перевод книг, сохранять книги в закладках. Так же запустить функцию поиска по сайту и оценки книг. Добавить рабочие тэги. +вставить рекламные блоки. Подправить читалку (пример ranobes.ru)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад