Здравствуйте, нужно исправить некоторый код на node.js. Пишите те, кто хорошо разбирается в node.js.
Написать плагин для интеграции фискального регистратора
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для тех, кто работал с API iiko.
Инструкции API https://iiko.github.io/front.api.doc/v6/ru/CashRegisters.html
Описание протокола ККМ во вложении.
Для отладки предоставим удалённый доступ к компьютеру с установленной iiko и подключенным в режиме фискального регистратора ККМ данной модели.
Тут находится задание https://dropmefiles.com/DYWtO
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