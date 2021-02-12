Написать Бота для World of Warcraft

$270
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Требуется чтобы бот выполнял следующие требования

- мог ходить по заданному маршруту

- мог использовать три способности

- собирать лут с мобов

- продавать лут

- не сбиваться от получения урона и оглушения

- не получил бан

Описание:

- Игра World of Warcraft *последняя версия*

- Локация: Азерот, Восточные королевства, Пылающие степи**остальное описание в закрепленном файле.Читаем внимательно и рассчитываем свои силы.На каком языке сделаете???

3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад