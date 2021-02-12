Требуется парсер (на постоянку)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки1721 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подробности: https://sd1.su/help/vacancy/parser/index.php

3 года назад
Zerohold
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Оздать хml выгрузку из cms Magento 1

    [i]У нас есть задача : [/i][i]cоздать хml выгрузку из [/i][i]cms [/i][i]Magento 1., в которой будут учтены следующие параметры[/i] [i]1. Структура сайта[/i] [i]2. Привязка товара к структуре сайта[/i] [i]3. Атрибуты товаров[/i] [i]4. Наборы атрибуты товаров ...

    Magento
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка верстки на vue.js

    Добрый день! Необходимо  верстку на scss/jquery/jade/gulp доработать на vue.js и интегрировать с написанным апи В заявках обязательно указывайте опыт работы с подобными задачами и примеры. Антиспам - в начале заявки пишите "vue разработка"

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Два графика

    Добрый день, мне нужны два графика один привязать к полосам и расположить их ниже как на скрине. Если будет все норм могу предложить еще работу по js

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • WebView - создание кроссплатформенного приложения

    Добрый день! Есть задача - для готового адаптивного сайта сделать кроссплатформенное мобильное приложение WebView. Ссылку на сайт скину кандидатам. в заявках указывайте опыт и примеры приложений. Антиспам - в начале заявки пишите : "Приложение"

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить amoCRM для внутренней работы компании

    Нужно настроить црм под нашу процессы. Примерную схему работы наших сотрудников прикрепили. Нужно автоматизировать процессы и вынести их в црмку. Нужно автоматизировать только взаимодействие наших операторов. Работу оператора и автора автоматизировать не нужно. + Внедрить систему на ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание реферальной программы

    Интеграция с 1с Бухгалтерией Ищу backend dev для интеграции 1с на сайт. Создаем реферальную программу. Сайт на движке wordpress. В команде есть front и 1с dev. Подробности и тз в ПМ (telegram / viber / whatsapp ) Оплата 17 ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Скрипты для Битрикса

    Коробочный портал Битрикс24 1. Нужен скрипт (PHP код), позволяющий размещать комментарии к заданиям бизнес процессов. [url=https://prnt.sc/z43ez1]https://prnt.sc/z43ez1[/url] 2. Нужна доработка, чтобы при постинге комментариев к заданиям БП (как на скрине выше) - приходили уведомления участникам процесса.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Решить проблему кодировкой ФБ

    Проблема: Фейсбук поменял старый дизайн на новый. Решение проблемы: Методом подстановки месяцев, в 2020 году, Проблема решалась, сл образом: В месте пробела, менялись буквы, и все работало. =eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMD hcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIwLTA 4XFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D Август =eyJycF9jcmVhdGlvbl90aW1lIjoie1wibmFtZVwiOlwiY3JlYXRpb25fdGltZVwiLFwiYXJnc1wiOlwie1xcXCJzdGFydF9tb250aFxcXCI6XFxcIjIwMjAtMD lcXFwiLFxcXCJlbmRfbW9udGhcXFwiOlxcXCIyMDIwLTA 5XFxcIn1cIn0ifQ%3D%3D ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад