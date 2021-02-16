Оздать хml выгрузку из cms Magento 1

В legaltech проект требуется третий программист, как минимум на год. Требование Yii2, PHP node.js Postgresql, GIT HTML Сайт protocol.ua. Зарплата от 30 К. Нужен человек в команду, а не бесполезный посредник. Проекту уже более ...
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У нас есть задача : cоздать хml выгрузку из cms Magento 1., в которой будут учтены следующие параметры
1. Структура сайта
2. Привязка товара к структуре сайта
3. Атрибуты товаров
4. Наборы атрибуты товаров к с привязкой к товарам
5. Карточка товара со всеми характеристиками, в том числе:
• Описание краткое/полное
• Ссылки на картинки с привязкой к товарам
• Фильтры поиска по выбранным атрибутам
• Мета-теги
• Связанные товары
6. URL товара должен остаться неизменным
7. Статьи и CMS блоки
Сообщите стоимость и сроки ее реализации.
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