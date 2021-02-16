Оздать хml выгрузку из cms Magento 1

У нас есть задача : cоздать хml выгрузку из cms Magento 1., в которой будут учтены следующие параметры

1. Структура сайта

2. Привязка товара к структуре сайта

3. Атрибуты товаров

4. Наборы атрибуты товаров к с привязкой к товарам

5. Карточка товара со всеми характеристиками, в том числе:

• Описание краткое/полное

• Ссылки на картинки с привязкой к товарам

• Фильтры поиска по выбранным атрибутам

• Мета-теги

• Связанные товары

6. URL товара должен остаться неизменным

7. Статьи и CMS блоки

Сообщите стоимость и сроки ее реализации.