Доработка сайта на yii2 + постоянное сотрудничество в будущем

Доброго времени суток!

Нам в команду разработки нужен программист (back или fullstack), с опытом работы от 3 лет в области PHP + хорошее знание фреймворка yii2.

Плюсом будет также хорошее понимание Javasript, а также хорошее понимание работы сервера и возможностей оптимизации нагрузки (необязательно).

Какие задачи будут прям на старте:

- работа с БД

- работа с рефакторингом административной панели и добавлением новых функций

- генерация шаблонов из вёрстки для FRONT части

Работа в ближайшем будущем:

- написание собственных CRM и аналитических инструментов

- разработка удобных аналитических систем

- создание и работа с API как REST так и WebSocket

Оплата изначально почасовая, сразу с включением в боевой проект.

- Общение telegram

- Описание задач через таск менеджер ClickUp (канбан)

- Работаем через репозиторий BitBucket

Ориентированы на долгосрочное сотрудничество во многих проектах.

Начинающим и только познающим азы/с малым опытом - просьба не писать. На данном этапе хочется работать сразу с человеком готовым выполнять боевые задачи.

Готовы работать с малыми студиями (2-5 человек). Услуги хантеров и агентств по найму не требуется.

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Просьба в отлике:

- указать опыт работы + stack (чем подробнее тем лучше)

- когда готовы начать работу

- по какой ставке готовы работать

Всем спасибо и хорошего вам дня!