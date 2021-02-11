вот сам сайт https://super-verstka.ru/electrocar/ там уже вставили 3д машинку но работает она не корректно. Неверные текстуры. на фото пример какая она должна быть
Доработка сайта на yii2 + постоянное сотрудничество в будущем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нам в команду разработки нужен программист (back или fullstack), с опытом работы от 3 лет в области PHP + хорошее знание фреймворка yii2.
Плюсом будет также хорошее понимание Javasript, а также хорошее понимание работы сервера и возможностей оптимизации нагрузки (необязательно).
Какие задачи будут прям на старте:
- работа с БД
- работа с рефакторингом административной панели и добавлением новых функций
- генерация шаблонов из вёрстки для FRONT части
Работа в ближайшем будущем:
- написание собственных CRM и аналитических инструментов
- разработка удобных аналитических систем
- создание и работа с API как REST так и WebSocket
Оплата изначально почасовая, сразу с включением в боевой проект.
- Общение telegram
- Описание задач через таск менеджер ClickUp (канбан)
- Работаем через репозиторий BitBucket
Ориентированы на долгосрочное сотрудничество во многих проектах.
Начинающим и только познающим азы/с малым опытом - просьба не писать. На данном этапе хочется работать сразу с человеком готовым выполнять боевые задачи.
Готовы работать с малыми студиями (2-5 человек). Услуги хантеров и агентств по найму не требуется.
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Просьба в отлике:
- указать опыт работы + stack (чем подробнее тем лучше)
- когда готовы начать работу
- по какой ставке готовы работать
Всем спасибо и хорошего вам дня!
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