Нужен ReactJS разработчик для дороботка проекта

вот сам сайт https://super-verstka.ru/electrocar/ там уже вставили 3д машинку но работает она не корректно. Неверные текстуры. на фото пример какая она должна быть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
оставьте свое заявки перешлю доступы на сайт
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