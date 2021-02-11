Скрипт ПДД онлайн 2021 на сайт автошколы

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки616 просмотров
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Добрый день! Нужен скрипт для решения ПДД онлайн на сайте для автошколы.

Скрипт должен быть интегрирован не через iframe со стороннего ресурса, а находиться непосредственно на сайте.

Если были работы в этом направлении, то можете отправить в личные сообщения.

3 года назад
Bryzgalov-v
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад