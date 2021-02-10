Небольшое приложение на фронтенд

Нужен специалист по .net Нужно пересобрать сайт перевести сайт с .net 2.11 на 5.02 сайт ищет версию 2ю11, а ее нет уже хостинг обновил сервера и вот печалька произошла. грубо говоря нужно определенные файлы превратить в текстовые, а потом обратно, ...
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Нужно сделать анимацию и возможность ею манипулировать, на базе шестиугольников, подробное ТЗ прикрепил, опишите пожалуйста свой опыт, какие технологии будет использовать и сообщите стоимость и срок проекта?
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