Небольшое приложение на фронтенд

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка405 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать анимацию и возможность ею манипулировать, на базе шестиугольников, подробное ТЗ прикрепил, опишите пожалуйста свой опыт, какие технологии будет использовать и сообщите стоимость и срок проекта?

3 года назад
Debager
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва(-2)