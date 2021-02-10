Специалист по .net

$25
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка494 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен специалист по .net

Нужно пересобрать сайт

перевести сайт с .net 2.11 на 5.02

сайт ищет версию 2ю11, а ее нет уже

хостинг обновил сервера и вот печалька произошла.

грубо говоря нужно определенные файлы превратить в текстовые, а потом обратно, но уже с помощью нового .net

Желательно сделать за сегодня. Сейчас сайт не работает, выдает ошибку.

3 года назад
spb78
Алиса 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад