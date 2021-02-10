Нужен специалист по .net

Нужно пересобрать сайт

перевести сайт с .net 2.11 на 5.02

сайт ищет версию 2ю11, а ее нет уже

хостинг обновил сервера и вот печалька произошла.

грубо говоря нужно определенные файлы превратить в текстовые, а потом обратно, но уже с помощью нового .net

Желательно сделать за сегодня. Сейчас сайт не работает, выдает ошибку.