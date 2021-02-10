Сайт перестал открываться в браузере на основе Chromium

Решить проблему с загрузкой стороннего сайта в своей программе на основе браузера chromium (cefsharp/cef4delphi) Не загружается сайт через chromium-браузер (т.е. надо написать программу на основе cefsharp/cef4delphi), надо обойти защиту/проверку. Не открывается именно в сборках на основе chromium, в обычном браузере все ок. Вероятно, понадобится тонкая настройка (ключи?) и глубокое знание хромиума, безопасности и отпечатков браузеров (user agent, webrtc и т.д.). Также, вероятно пригодятся знания http-запросов.

Подробности в лс.