Импорт прайсов в joomshoppin

Нужно разработать сайт на вп
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Необходим импорт прайсов в магазин joomshopping.
Основная задача:
Нам необходимо обновлять наличие и цены товара.
Вопросы:
Они в большей степени касаются вариантов заполнения прайсов поставщиками:
1)Если товара нет в наличии, то некоторые (не все) поставщики просто удаляют товар из файла.
2)У разных поставщиков могут иметься одинаковые артикулы.
3) У поставщика могут быть артикулы, которые мы передаем карточке товара, которые начинаются с 000, например 00017. Сейчас после импорта 000 пропадают, то есть сохраняется артикул 17.
4) Обновление по совпадению одновременно 2 параметров? Например, если совпали артикул и имя, то изменяем цену.
5) Иногда в прайсах поставщиков имеется товар, у которого одинаковый артикул. Пример:
а - 13421 - набор гвоздей Т-34 - 10 р
б - 13421 - один гвоздь Т-34 - 1 р (для информации)
Это должно решаться предыдущим пунктом.
Более развернутое ТЗ после контакта.
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