Импорт прайсов в joomshoppin

Необходим импорт прайсов в магазин joomshopping.

Основная задача:

Нам необходимо обновлять наличие и цены товара.

Вопросы:

Они в большей степени касаются вариантов заполнения прайсов поставщиками:

1)Если товара нет в наличии, то некоторые (не все) поставщики просто удаляют товар из файла.

2)У разных поставщиков могут иметься одинаковые артикулы.

3) У поставщика могут быть артикулы, которые мы передаем карточке товара, которые начинаются с 000, например 00017. Сейчас после импорта 000 пропадают, то есть сохраняется артикул 17.

4) Обновление по совпадению одновременно 2 параметров? Например, если совпали артикул и имя, то изменяем цену.

5) Иногда в прайсах поставщиков имеется товар, у которого одинаковый артикул. Пример:

а - 13421 - набор гвоздей Т-34 - 10 р

б - 13421 - один гвоздь Т-34 - 1 р (для информации)

Это должно решаться предыдущим пунктом.

Более развернутое ТЗ после контакта.