Разработка сайта на вп

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок567 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разработать сайт на вп

3 года назад
lili47
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • JS скрипт - подстановка параметра в ссылки

    $15

    Всем привет, нужен следующий скрипт на чистом JS 0. Скрипт запускается через 2 секунды после загрузки сайта 1. Скрипт читает куку ЕСЛИ кука не пустая 2. Полученный результат очищает от лишнего (удаляет несколько первых символов) 3. Записывает в href нескольких ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Заменить символ "?"на"#" в атрибутах товаров

    Добрый день. Нужно для интернет магазина на вордпрес в ссылках на вариацыях и атрибутах товаров заменить символ "?" на "#". Старая ссылка http://meridabikes.in.ua/velosiped-28-merida-reacto-4000-glossy-red-matt-black-2021/?attribute_pa_razmer-ramy=l Нужно чтобы после правок она стала такой: http://meridabikes.in.ua/velosiped-28-merida-reacto-4000-glossy-red-matt-black-2021/#razmer-ramy=l Будет плюсом если так ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на сайте

    Есть [url=https://hisales.ru/]сайт[/url] самописный. По нему нужно сделать следующие правки: 1)Опустить иконки маркетплейсов со статистикой на 2 экран. 2)Сделать липкий хедер 3)Текст, который выводится (Wildberries, OZON и тд) отстает от картинки справа, нужно сделать синхронно 4)Сделать фиолетовую стрелку  для быстрого скролла вверх 5)Сделать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка веб-приложения на Vue.js + Node.js или Laravel

    Всем привет! Необходимо разработать веб-приложение на vue.js + node.jsРабота будет происходить поэтапноИсходя из ТЗ1 этап - регистрация / восстановление пароля / авторизация2 этап - страница пользователей3 этап - приглашение пользователей в систему4 этап - профили ...

    Laravel
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка админки на Vue.js

    Админка на фреймворке Vue.js, стек: nuxt + vuetify + axios Нужно:  - разработать новые разделы  - исправить баги в существующих разделах  Требования к исполнителю:  - не студия  - опыт работы с Vue.js  - опыт разработки админок  - наличие времени можно работать через БС.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Парсинг товаров с сайта в csv

    $5

    подкатегории указать в отдельным столбике с род. категориями. Разделять знаком "&gt;" Так же ссылки на фото товаров в отдельный столбик. с новой строки, через enter сам магазин https://www.planeta-sirius.ru/ нужные категории на скроине https://prnt.sc/yxthby отклик только от тех кто сейчас может приступить

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Программа отправки сообщений direct подписчикам Instagram

    Программа отправки сообщений direct подписчикам Instagram, условно 10 страничек instagram 1) Нужно парсить подписчиков с 10 аккаунтов Инстаграм 2) И отправлять этим подписчикам, сообщения в direct с личной страницы или нескольких страниц 3) То есть программа по сбору ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад