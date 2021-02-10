JS скрипт - подстановка параметра в ссылки

Всем привет, нужен следующий скрипт на чистом JS

0. Скрипт запускается через 2 секунды после загрузки сайта

1. Скрипт читает куку

ЕСЛИ кука не пустая

2. Полученный результат очищает от лишнего (удаляет несколько первых символов)

3. Записывает в href нескольких ссылок

К примеру ДО работы скрипта у нас есть ссылки вида:

ПОСЛЕ выполнения скрипта

Важные моменты:

К ссылкам будем обращаться по классу, то есть класс а в нем ссылки

Блоков с ссылками будет несколько

Работаем на чистом JS, без плагинов и JQuery

Куку пишет Google Analytics, ваша задача только считать и расставить

Задание считается выполненным, когда вы предоставите код, который я смогу затестить на демо сайте через console разработчика. Демо сайт - предоставлю. Установка скрипта, конфликты с другими скриптами и прочее - моя забота, за это не беспокойтесь