Google Speed CMS Wordpress 90-95% реализовать!

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка613 просмотров
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Google Speed CMS Wordpress 90-95% реализовать! Ускорение сайта до зеленых параметров https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=premiumcare-group.com

WordPress
3 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад