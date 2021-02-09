Написать онлайн чат (мессенджер) для сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки677 просмотров
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Для сайта https://jey.today/ нужно переписать систему сообщений (чат), сделать реал-тайм. Ваши предложения.  Наш стэк:  php7.2+, mysql, js, jquery, scss, git, yii2 framework.

3 года назад
oooamuletko
39 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад