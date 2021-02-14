Скопировать и актуализировать таблицы в разных бд на одном сервере

Есть сервер с 2 БД. Нужно из 1 БД скопировать данные из таблицы (несколько столбцов из неё) в таблицу из 2 БД (она с другой структурой). Таблица в 1 БД меняется (идёт прирост строк), во второй меняются только значения в дополнительных столбцах (прироста строк нет, и залитые данные не трогаются). Затем, нужно сделать так, чтобы по запросу админа из 1 БД доливались новые строки в 2 БД. Записей 300к, надо не повесить сервер. Интерфейс не нужен.

php 7.3.21 + mysql, сделать надо сегодня, от вас готовые, протестированные на вашем сервере скрипты, бюджет 10 баксов (если мало, предложите свой бюджет).