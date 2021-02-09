Написать скрипт

Задача такая:

Есть база клиентов интернет-магазина, которые оформили заказ и которым был отправлен товар.

Есть номер телефона и соответствующий этому номеру товар и трек-код посылки.

Необходимо чтобы программа брала из базы трек-код, вставляла его на сайте, который отслеживает посылки, и проверяла статус посылки. если статус "Поступило в учреждение доставки" нужно чтобы программа через сервис rocketsms.by или SMS-assistent.by отправляла ежедневно клиенту смс с текстом ""Срочно заберите заказ с "товаром ХХХ" на вашей почте! трек-номер""". Отправлять смс нужно пока не произойдет статус "Вручено" либо "Возвращено из учреждения обмена" на сайте webservices.belpost.by

База заказов в црм мойсклад.