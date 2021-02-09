CANVAS анимация и вёрстка (HTML + JAVASCRIPT + CANVAS)

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок4232 просмотра
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В рамках web проекта необходимо осуществить анимацию нескольких объектов CANVAS сцены, а также провести кеширование и поэтапную загрузку графических элементов внутри сцены.

Помимо этого нужно определить корректное поведение для мышки и тач девайсов внутри самой сцены.

JavascriptHTML
3 года назад
ziemens
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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