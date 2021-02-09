CANVAS анимация и вёрстка (HTML + JAVASCRIPT + CANVAS)

Приветствую есть сайт на вордпрессе stomas . kz Появилась проблема, что гугл почему то стал считать что сайт не адаптирован под мобильную версию. Хотя шаблон адаптивный и раньше такой проблемы не было https://search.google.com/test/mobile-friendly?utm_source=gws&utm_medium=metaline&utm_campaign=notmobilefriendy&id=d7Q1M9k2Op6omQia0cJWgw Нужно решить проблему, чтобы Гугл видел ...