Разработка личного кабинета для сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки547 просмотров
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В помощь программистам требуется Frontend-разработчик (Nuxt+Vue.js 3)

для доработки функционала проекта

Ссылки на частичную верстку страниц:

https://iventeye.github.io/application/alerts.html

https://iventeye.github.io/application/portfolio-redactor.html

https://iventeye.github.io/application/portfolio-redactor-participation-1.html

https://iventeye.github.io/application/publication-create.html

https://iventeye.github.io/application/publication-create-see.html

https://iventeye.github.io/application/profession.html

https://iventeye.github.io/application/education-languages.html

https://iventeye.github.io/application/education-about.html

https://iventeye.github.io/application/experience-settings.html

https://iventeye.github.io/application/regalia-02.html

https://iventeye.github.io/application/role.html

https://iventeye.github.io/application/documents.html

https://iventeye.github.io/application/documents.html

https://iventeye.github.io/application/about.html

https://iventeye.github.io/application/messages.html

https://iventeye.github.io/application/events-application.html

https://iventeye.github.io/application/my-applications.html

3 года назад
seriys
Сергей 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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