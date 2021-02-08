Был обновлен и WP и плагин, после этого, если включена интеграция с рекапчей, то выходят ошибки и письма не уходят, если интеграцию выключить, то идёт много спама. Нужно исправить работоспособность contact form 7 при интеграции ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать сайт на WP по ТЗ
Дано 2 задачи:
1. Перенос темы сайта
2. Создание нового раздела по образу и подобию
Все сайты наши, требуется перенос функционала, разрабатывать с нуля не нужно.
От вас хорошие знания WP, CSS, плагинов ACF и Magic Fields (старенький аналог ACF)
ТЗ прилагаю
В заявке указывайте стоимость + сроки
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Подробная задача: https://www.evernote.com/shard/s208/sh/cdef749f-d1ae-7b70-93de-75ec1d1a2051/a2ecaec948c03b28c539870074a4066b Нужна цена и время. В дальнейшем будут также проекты по данному сайту.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужна доработка PHP сайта: дизайн, верстка, и коды для базового функционала есть. нужно дописать код и поработать над правками, ошибками Сайт представляет собой платформу где фрилансеры размещают услуги, а пользователи могут бронировать эти услуги на дом. ...Закрыт3 года назад
Необходимо сделать скрипт и форму для работы с API ФССП https://api-ip.fssprus.ru/ https://api-ip.fssprus.ru/about Результатом работы должны быть готовые формы поиска по Физическим лицам, Юридическим лицам, Номеру ИП, Номер ИД, и вывод результатов как на оф. сайте ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
После обновления wordpress перестал работать этот плагин: https://at71.ru/advanced , (к сожалению плагин также перестал обновляться) таблицы не меняются, не добавляются. Нужно поправить этот плагин, т.к. к нему привыкли ).Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать backend (DRF) + frontend (SPA) тестового проекта (MVP). Дизайн фрон В идеале ищу Django + Vue/React/Angular fullstack разработчика, но можно также работать с двумя разработчиками, которые давно работают в паре. Пользователи сайта имеют слабый интернет, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Есть запрос на следующий проект. Хотелось бы услышать Ваши цены + то, как бы вы такую задачу реализовали, ну и сроки. eal-estate base Алгоритм поиска объектов Написание инструмента для сбор даты с сайта недвижимости и формирование ...Закрыт3 года назад
Нужно провести интеграцию БД сайта с amoCRM. Интеграция на первом этапе будет односторонняя - данные будет уходить из БД нашего сайта в amo, обратно данные пока не переносим. Вкратце нужно реализовать следующий функционал: 1. Первоначальную передачу данных ...Закрыт3 года назад
Парсинг в формате веб должен быть. А не для винды или мака. Из тильды выгружается csv(+ сами фото с сайта). Затем это всё дело надо отсортировать и отфильтровать "по наличию", к примеру, и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Наш проект - образовательная система теоретической подготовки водителей. У нас есть текущая рабочая версия проекта, прототипы, дизайн новой версии, полное понимание, как это должно работать. Мы сделаем для вас макет всех экранов, в соответствии с ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад