Доработать сайт заказчиков и исполнителей

Нужна доработка PHP сайта: дизайн, верстка, и коды для базового функционала есть. нужно дописать код и поработать над правками, ошибками

Сайт представляет собой платформу где фрилансеры размещают услуги, а пользователи могут бронировать эти услуги на дом. фрилансер может разместить услуги и цены на них, расписать свой опыт, загрузить портфолио, иметь полноценный личный кабинет, календарь где все его бронирования и где он может указывать даты в которые он свободен для брони. Пользователь может выбрать услугу, дату и время когда она ему нужна и ознакомиться с фрилансерами, которые подходят под эту услугу и свободны в это время и забронировать его и провести оплату. После брони доступен чат где стороны могут обсудить детали выполнения услуги.

ТЗ прикреплен

уже работали с 4 программиста, которые бессовестно срывали сроки и исчезали. Сейчас ищем надежного разработчика, поэтому если ты такой, отзовись, пожалуйста!

Прошу заинтересованных ответить:

- есть ли опыт разработки похожих сайтов?

- когда готовы начать и какой срок?

- какая стоимость работ?