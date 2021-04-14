WebHUnter301

Дима Нуркулов WebHUnter301

 
27 летКиргизия/Бишкек
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
backend разработчик PHP со своей командой специалистов разной области

Привет!

Я пишу на PHP уже 4й год и готов поработать с твоим проектом!

Мои преимущества:

  • Большой опыт в backend разработке.
  • За долгое время работы в ВЕБ-разработке уже успел собрать свою команду из уверенных специалистов, что дает мне брать даже большие проекты и выполнять в срок, а главное с гарантией качества!
  • Цены благоразумнее чем у других.
Несколько моих работ по разработке на разные тематики:

https://mypizza.kg/ - Сайт для сети ресторанов Империя Пиццы

https://document.kg/ - Сайт-конструктор юридических документов для НПО(Сложнейший Бэкенд)

https://ordainvest.kg/ - Сайт легкий для строительной компании

Ещё больше моих работ и инфы обо мне на моем сайте:

https://webhunter.top/

Мой телеграм для ваших вопросов и консультации:

@KL2250

Мой инстаграм аккаунт, который я пытаюсь вести:

@webhunter.top

PHP
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$350
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Отзывы заказчиков
guest_16194456524263
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$205
3 балла
2 года назад
Сделать сайт
Начиналось все очень даже хорошо, Дмитрий был очень общительным и понимал с пол слова. Но не доделав работу до конца Дима Нуркулов попросил остаток денег авансом и спустя некоторое время пропал без вести. Сайт остался "сырым" и недоделанным. Сейчас приходится доделывать сайт другими руками. Естественно это вольется в копейку. Короче кинули нас на деньги. Для того, что-бы вы не попадали на его подставные акаунты, вот его реквизиты по банку куда я перечислял деньги: Абыдыкадыров Динмухаммед Кайыпбаевич р/с 1091807750560172 SWIFT ENEJKG22 в ОАО "Оптима Банк"
bolgarka_ukr
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$350
10 баллов
2 года назад
Написать сайт для компании по прокату строительного инструмента
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
KovalMariya
36 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
3 года назад
Сайт под ключ
отличная работа, рекомендую!
Грамотное общение и быстрый отклик на обращение! С радостью готов поработать еще!
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
3 отзыва(-1)
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга