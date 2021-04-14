backend разработчик PHP со своей командой специалистов разной области
Привет!
Я пишу на PHP уже 4й год и готов поработать с твоим проектом!
Мои преимущества:
- Большой опыт в backend разработке.
- За долгое время работы в ВЕБ-разработке уже успел собрать свою команду из уверенных специалистов, что дает мне брать даже большие проекты и выполнять в срок, а главное с гарантией качества!
- Цены благоразумнее чем у других.
https://mypizza.kg/ - Сайт для сети ресторанов Империя Пиццы
https://document.kg/ - Сайт-конструктор юридических документов для НПО(Сложнейший Бэкенд)
https://ordainvest.kg/ - Сайт легкий для строительной компании
Ещё больше моих работ и инфы обо мне на моем сайте:
Мой телеграм для ваших вопросов и консультации:
@KL2250
Мой инстаграм аккаунт, который я пытаюсь вести:
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$350
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Лендинг Строй-Фирмы https://kutstroy.kg/110 просмотров
- Http://xn--80adbmhl0ai6b6e.xn--p1ai/95 просмотров
- Конструктор документов https://document.kg/82 просмотра
- Интернет магазин авто с подключением API оптовиков85 просмотров
Отзывы заказчиков
$205
3 балла
2 года назад
Начиналось все очень даже хорошо, Дмитрий был очень общительным и понимал с пол слова. Но не доделав работу до конца Дима Нуркулов попросил остаток денег авансом и спустя некоторое время пропал без вести. Сайт остался "сырым" и недоделанным. Сейчас приходится доделывать сайт другими руками. Естественно это вольется в копейку. Короче кинули нас на деньги. Для того, что-бы вы не попадали на его подставные акаунты, вот его реквизиты по банку куда я перечислял деньги: Абыдыкадыров Динмухаммед Кайыпбаевич р/с 1091807750560172 SWIFT ENEJKG22 в ОАО "Оптима Банк"
$350
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
3 года назад
отличная работа, рекомендую!
Ответный отзыв
Грамотное общение и быстрый отклик на обращение! С радостью готов поработать еще!
Сайты «под ключ»
3 отзыва(-1)
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга