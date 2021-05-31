Сделать сайт

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Закрыт1 заявка129 просмотров

Сделать сайт

4 года назад
guest_16194456524263
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

WebHUnter301
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$205
12 дней
Escrow
Начиналось все очень даже хорошо, Дмитрий был очень общительным и понимал с пол слова. Но не доделав работу до конца Дима Нуркулов попросил остаток денег авансом и спустя некоторое время пропал без вести. Сайт остался "сырым" и недоделанным. Сейчас приходится доделывать сайт другими руками. Естественно это вольется в копейку. Короче кинули нас на деньги. Для того, что-бы вы не попадали на его подставные акаунты, вот его реквизиты по банку куда я перечислял деньги: Абыдыкадыров Динмухаммед Кайыпбаевич р/с 1091807750560172 SWIFT ENEJKG22 в ОАО "Оптима Банк"

Заявки фрилансеров

WebHUnter301
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

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