Сделать сайт

Начиналось все очень даже хорошо, Дмитрий был очень общительным и понимал с пол слова. Но не доделав работу до конца Дима Нуркулов попросил остаток денег авансом и спустя некоторое время пропал без вести. Сайт остался "сырым" и недоделанным. Сейчас приходится доделывать сайт другими руками. Естественно это вольется в копейку. Короче кинули нас на деньги. Для того, что-бы вы не попадали на его подставные акаунты, вот его реквизиты по банку куда я перечислял деньги: Абыдыкадыров Динмухаммед Кайыпбаевич р/с 1091807750560172 SWIFT ENEJKG22 в ОАО "Оптима Банк"