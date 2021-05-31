Сайт экономической игр

Создать сайт экономической игры из нуля, с уникальным дизайном, либо можете использовать готовый скрипт который подойдёт под эту тематику, подправить и доработать его до моих целей.

Проект уникальный, полностью должна быть автоматизация между всеми действиями. Все остальное расскажу как определимся