Сделать копию сайта с отзывами (снова))

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Завершен3 заявки2358 просмотров

Приветствую, коллеги!

Снова мне нужна говенная копия)

Необходимо сделать копию сайта banki.ru, однако более упрощенную, и только той его части, где идут отзывы: https://www.banki.ru/services/responses/list/

Будет куда меньше страниц: 

1. По МФО - 28 страниц

2. По Банкам - 27 страниц

Для оставления отзыва не будет предусмотрена регистрация, только капча. Отзывы должны иметь возможность модерироваться, а также должна быть возможность отвечать на отзыв со стороны модераторов. Что касается функционала отзывов, то рассмотрю как ваши предложения, так и варианты с прикруткой стороннего платного сервиса отзывов.  Хостинг с меня, все тексты и всю инфу даю я, программирование с вас, дизайн с вас (тупо скопировать с банки.ру).

Задача сайта - SEO, регион - юго-восточная Европа, язык - не русский, но с языком я помогу. Предложившему хорошую цену автоматом достанется еще 10-20 таких заказов, если удовлетворит результат по этому.

 

4 года назад
mayak32
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
4 года назад
$180
9 дней
Escrow
Дмитрий прекрасный исполнитель, всегда на связи и отлично подстраивается под меняющиеся на ходу требования. Рекомендую.
Отличный проект, интересеный опыт. Задача поставлено чётко, на возникающие вопросы ответы предоставляются быстро, оплата - без проблем.

Заявки фрилансеров

Анатолий
 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
123 отзыва(-3)
4 года назад
immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 часа назад
4 года назад
Александр
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад

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