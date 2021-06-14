Сделать копию сайта с отзывами (снова))

Приветствую, коллеги!

Снова мне нужна говенная копия)

Необходимо сделать копию сайта banki.ru, однако более упрощенную, и только той его части, где идут отзывы: https://www.banki.ru/services/responses/list/

Будет куда меньше страниц:

1. По МФО - 28 страниц

2. По Банкам - 27 страниц

Для оставления отзыва не будет предусмотрена регистрация, только капча. Отзывы должны иметь возможность модерироваться, а также должна быть возможность отвечать на отзыв со стороны модераторов. Что касается функционала отзывов, то рассмотрю как ваши предложения, так и варианты с прикруткой стороннего платного сервиса отзывов. Хостинг с меня, все тексты и всю инфу даю я, программирование с вас, дизайн с вас (тупо скопировать с банки.ру).

Задача сайта - SEO, регион - юго-восточная Европа, язык - не русский, но с языком я помогу. Предложившему хорошую цену автоматом достанется еще 10-20 таких заказов, если удовлетворит результат по этому.