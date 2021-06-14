Есть готовый сайт texosmotr888.ru нужно сделать полностью такой же, информация на сайте полностью остаётся, можно использовать какой то копирайтинг. оформление нужно совершенно отличное от него. срок ...
Сделать копию сайта с отзывами (снова))
Приветствую, коллеги!
Снова мне нужна говенная копия)
Необходимо сделать копию сайта banki.ru, однако более упрощенную, и только той его части, где идут отзывы: https://www.banki.ru/services/responses/list/
Будет куда меньше страниц:
1. По МФО - 28 страниц
2. По Банкам - 27 страниц
Для оставления отзыва не будет предусмотрена регистрация, только капча. Отзывы должны иметь возможность модерироваться, а также должна быть возможность отвечать на отзыв со стороны модераторов. Что касается функционала отзывов, то рассмотрю как ваши предложения, так и варианты с прикруткой стороннего платного сервиса отзывов. Хостинг с меня, все тексты и всю инфу даю я, программирование с вас, дизайн с вас (тупо скопировать с банки.ру).
Задача сайта - SEO, регион - юго-восточная Европа, язык - не русский, но с языком я помогу. Предложившему хорошую цену автоматом достанется еще 10-20 таких заказов, если удовлетворит результат по этому.
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