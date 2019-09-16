Необходима 3D-модель слитка для печати на 3D-принтере. Размеры: ширина 70 мм, длина 105 мм, толщина 17 мм. На поверхности - вдавленный текст глубиной 2 мм и картинка. Внутри должны быть полости для ускорения печати и уменьшения расхода материала.
- 3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется адаптировать Orbit для построения графов транзакций биткойнов в приложении на Android. Необходимо реализовать функционал в виде плагина на HTML5, CSS или JS для нативной части или для WebView. Упрощение функционала возможно, достаточно обработки одного адреса. Также рассматриваются альтернативные решения для построения графов на основе данных с blockchain.info.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $120
Необходимо разработать форму рейтинга для МКО, основываясь на предыдущем опыте. Ознакомьтесь с техническим заданием во вложении для уточнения требований и деталей выполнения задачи.Завершен4 года назад
- $250
Требуется разработка рейтинга организаций для сайта, включающего два набора критериев: потребительские и ключевые показатели. Необходимо обеспечить админку для ручного внесения данных и актуальности информации, включая финансовые отчеты банков. Актуальные данные должны обновляться в зависимости от установленных сроков.Завершен4 года назад
- $137
Требуется доработка существующего сайта с добавлением функции формы жалобы. Необходимы навыки веб-программирования. Подробности заказа уточняются в переписке.Завершен4 года назад
- $400
Добрый день, коллеги! Вновь нужна говенная копия сайта. Сайт скину в личку. ТЗ: 1. Морда простая, одностраничная. 2. ЦМС - нужно написать ...Завершен4 года назад
- $60
Добрый день коллеги, в целях красоты и оптимизации одного сайта нужно перерисовать в SVG (масштабируемая векторная графика) логотипы и баннеры, которые сейчас в Б-гомерзком JPEG и PNG. Логотипы - 75 шт ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Приветствую, коллеги! Снова мне нужна говенная копия) Необходимо сделать копию сайта banki.ru, однако более упрощенную, и только той его части, где идут отзывы: https://www.banki.ru/services/responses/list/ Будет куда меньше страниц: ...Завершен4 года назад
Добрый день коллеги, имеется сайт, и требуется сделать простой ЛК с заявкой внутри, в виде отдельной страницы, с подтверждением почты, а на сайт я уже ее сам воткну. Нужно реализовать валидацию полей, и интеграцию с ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день коллеги! Я ищу себе помощника по оптимизации и продвижению сайтов. Я сам работаю в этой сфере, однако ввиду того, что я взял новый проект в новом для меня регионе, и возросла нагрузка и ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Для сборника стихов известного балканского поэта ХХ века, в переводе на русский язык, требуются выполнить иллюстрации к каждому стихотворению, отвечающие духу и содержанию поэзии автора. В ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день коллеги! Требуется записать голосовое приветствие на 30 секунд для автоответчика фирмы. Требуется хорошее качество записи и приятный, вызывающий доверие мужской голос. Оставляйте заявки, подробности обсудим в личке. Хорошего дня!Озвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $80
Добрый день коллеги! Мне требуется еще одна упрощенная копия сайта, примерно как в предыдущем задании. Подробности напишу в личку заинтересовавшимся! Спасибо, и хорошего дня!Завершен5 лет назад
- $150Завершен5 лет назад
Добрый день, коллеги! Задача: 1. Настроить аккаунт на www.noip.com для получения стабильного IP 2. Подключится по удаленке к нашему недосерверу на винде, настроить там OpenFire 3. Произвести настройку для ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется переделать дизайн пяти изображений, чтобы они совпадали по дизайну с шестым изображением. Подробности и изображения вышлю отдельноДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день коллеги. Требуется настроить и запустить кампанию в Яндекс.Директе. Предварительно провести анализ и подготовить рекомендации и план кампании. Задачи: 1. Выполнить анализ поисковых запросов по ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $124
Уважаемые коллеги! Требуется написать девять оригинальных статей для сайта. Само собой - уникальный текст, без плагиата. Тематика - бизнес и финансы, криптовалюта. Объем каждой статьи ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо провести маркетинговое исследование по крипто-обменникам, которые принимают безналичные средства от ООО и ИП. Задачи: 1. Найти 20 обменников, которые производят обмен по направлению Безналичные Рубли -> Криптовалюта, и ...Маркетинговый анализ1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $35
Нужен крутой дизайн макета коммерческого предложения.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад