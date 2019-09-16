mayak32

Вячеслав mayak32

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Я заказчик. Мне все время кто-то нужен на ту или иную работу.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

pashadubo29
Павел Дюбо 
39 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
3D модель слитка для печати на 3D принтере
Замечательный заказчик, точно поставленное из. Оплата в срок. Рекомендую
Рекомендую исполнителя! Быстро и качественно сделал то, что было прописано в ТЗ, коммуникация на высоте, я доволен! Спасибо!
Ответный отзыв
immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
$40
10 баллов
4 года назад
Форма рейтинга для МКО
Даже не знаю что ещё писать. Всё как всегда - быстро, чётко, приятное ТЗ
Задача выполнена на отлично и в кратчайшие сроки! Большое спасибо!
Ответный отзыв
immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
$160
10 баллов
4 года назад
Сложная форма рейтинга организаций на сайт
Крутой портал, крутой функционал, да ещё и пользу приносит - отличный проект и заказчик!
И снова Дмитрий выполнил заказ на 5+. Рейтинг успешно внедрен на сайт, все автоматически встает, данные корректируются из админки. Спасибо!
Ответный отзыв
immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
$400
10 баллов
4 года назад
Снова нужна говенная копия сайта
Спасибо!
Дмитрий как всегда был на высоте. Никто не сделает за такие деньги вместо говенной копии - жемчужную, а Дмитрий сделал, все похвалы!
Ответный отзыв
immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
$124
10 баллов
4 года назад
Форма жалобы
Спасибо за отзыв! Задача как всегда интересна, коммуникация на высоте
Дмитрий как всегда отлично справился со сложной формой жалобы, которая выводит текст в ПДФ файл, да еще и не на русском языке. Я очень доволен результатом, спасибо.
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