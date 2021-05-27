Простой сайт

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Закрыт12 заявок820 просмотров

Нужен простой сайт.

Главная страница с формой входа, после которой пользователь попадает на сам сайт (пример на картинках).

Все максимально простенько. Какой-то дизайн не требуется, картинки можно

вставить любые, текст тоже не нужен (главное - коды страницы и форма

входа). В кратчайшие сроки.

Всем спасибо.

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