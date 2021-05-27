Здравствуйте, Прежде чем просто откликнутся, прошу ознакомиться с ТЗ, отклик начинать со слова Ника иначе спам Требуется создать два клона сайта https://docs.google.com/document/d/11f_q4WwVq7MennfQlre4GB_TTG_L3HuERbLkVVnHqBs/edit?usp=sharing сумма 15 000р./сайт срок 2 недели Просьба ...
Простой сайт
Нужен простой сайт.
Главная страница с формой входа, после которой пользователь попадает на сам сайт (пример на картинках).
Все максимально простенько. Какой-то дизайн не требуется, картинки можно
вставить любые, текст тоже не нужен (главное - коды страницы и форма
входа). В кратчайшие сроки.
Всем спасибо.
Заявки фрилансеров
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