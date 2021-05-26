Добавить оплату LiqPay на самописный сайт

В прикрепленном файле описание что надо сделать, на самописный сайт сделать оплату , поставить кнопку, при клике на кнопку форма для заполнения, после формы перекидывает на сайт LIQPAY после удачной оплаты обратно на сайт. Кто сможет реализовать указывайте примерную цену и сроки