Требуется создать сайт и запустить его в работу. Сайт предназначается для онлайн-торговли в компьютерных играх. Основная игра –World of Warcraft. Но планируется запуск и других игр. На сайте будут представлены услуги, которые клиент будет заказывать ...
Сделать сайт совместных покупок
Если есть готовые скрипты или наработки готов обсудить.
Предлагайте стек
ТЗ нет, но есть описание, на вопросы отвечу кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ
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