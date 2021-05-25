Сделать сайт совместных покупок

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Закрыт6 заявок1655 просмотров

Если есть готовые скрипты или наработки готов обсудить.

Предлагайте стек

ТЗ нет, но есть описание, на вопросы отвечу кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ

4 года назад
Ye-riia
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
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Сайты «под ключ»
Денис
 
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Илья
 
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Лучший разработчик сайтов марта
Алексей
 
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