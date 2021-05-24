Здравствуйте. Нужно внести изменения на сайте - добавить новые блоки на ACF, контактные формы и т.п. на десктоп и мобильной версии. Более подробное описание предоставлю исполнителю. От вас ожидаем: 1. ...
Создать сайт по примеру (LP)
Создать стартовую страницу по примеру данного сайта https://deeppquiz.ru/stroitelstvo-kejs, с заменой блоков на наши, интеграцию с Marquiz сделаем сами, нужна только стартовая страница по примеру, причем чтобы в дальнейшем мы могли создать много таких лэндингов с небольшим изменением контента. Желательно обсудить все индивидуально. Подробное ТЗ имеется, тоже обсудим индивидуально.
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