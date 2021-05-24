Создание сайта

$350
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Закрыт21 заявка1466 просмотров

Создание не сложного красивого сайта для теплоснабжающей организации с возможностью передачи показаний со счетчиков абонентам. Заключение договора ГПД между исполнителем и ОАО "РЖД" дирекцией по тепловодоснабжению, г. Нижний Новгород. Итоговая цена обговаривается.

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