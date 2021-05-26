Сделать простой лендинг по ремонту квартир

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Закрыт28 заявок2599 просмотров

Во вложении ТЗ. Нужна оценка по времени и срокам. Рассматриваем бюджетный вариант. Можно Tilda.

Tilda
4 года назад
intellect_ua
Олег 
38 лет
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Был
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Заявки фрилансеров

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Лиза
 
20 лет
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Кирилл
 
27 лет
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год назад
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Жанна
 
32 года
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4 года назад
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час назад
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Сайты «под ключ»
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22 года
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Николай
 
53 года
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Карина
 
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Роман
 
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Кайрат
 
34 года
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2 отзыва(-2)
4 года назад
Даниил
 
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16 отзывов
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Лучший разработчик сайтов марта

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