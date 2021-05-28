Здравствуйте, Прежде чем просто откликнутся, прошу ознакомиться с ТЗ, отклик начинать со слова Ника иначе спам Требуется создать два клона сайта https://docs.google.com/document/d/11f_q4WwVq7MennfQlre4GB_TTG_L3HuERbLkVVnHqBs/edit?usp=sharing сумма 15 000р./сайт срок 2 недели Просьба ...
Заявка с множеством полей в виде Личного кабинета на сайт
Добрый день коллеги, имеется сайт, и требуется сделать простой ЛК с заявкой внутри, в виде отдельной страницы, с подтверждением почты, а на сайт я уже ее сам воткну. Нужно реализовать валидацию полей, и интеграцию с АмоЦРМ.
Ниже описываю ТЗ -
1. Регистрация с подтверждением на почту, код активации или ссылка - не важно.
2. После регистрации - Заполнение в личном кабинете анкеты.
2.1. ФИО - Валидация на остутствие недопустимых символов.
2.2. телефон - валидация на код страны.
2.3. дата рождения - валидация на совершеннолетие, и на возраст не превышающий 59 лет.
2.4. Место рождения - Валидация на остутствие недопустимых символов.
2.5. Серия и номер паспорта - Валидация на соответствие маске хх хх хххххх2.5. Дата выдачи паспорта - Валидация даты на период от 1999 по 2021 год2.7. адрес регистрации - валидация всех полей2.7.1. индекс - Валидация на остутствие недопустимых символов2.7.2. регион - Валидация на остутствие недопустимых символов2.7.3. населенный пункт - Валидация на остутствие недопустимых символов2.7.4. улица - Валидация на остутствие недопустимых символов2.7.5. дом - Валидация на остутствие недопустимых символов2.7.5. корпус или литера - Валидация на остутствие недопустимых символов2.7.7. квартира - Валидация на остутствие недопустимых символов2.8. электронная почта - Валидация на маску почты ххх@xxx.xx2.9. ИНН - Валидация на количество символов2.10. СНИЛС - Валидация на контрольную сумму2.11. Образование - Валидация на остутствие недопустимых символов2.11.1 Место получения образования - Валидация на остутствие недопустимых символов2.11.2 дата завершения учебного заведения - Валидация даты на период от 1970 по 2021 год2.12. место работы - Валидация на остутствие недопустимых символов2.13. занимаемая должность - Валидация на остутствие недопустимых символов.
Также должны считываться и добавляться к заявке следующие данные - разрешение, версия и другие атрибуты, характеризующие пользовательское устройство, IP адрес. Информация о браузере пользователя. HWID и характеристики ПО, фингерпринты. Дата и время входа, параметры сессии, идентификатор пользователя хранимый в cookie.
После заполнения анкеты пользователю в обязательном порядке требуется приложить к заявке документы - фотографию или скан паспорта.
После того, как пользователь все заполнил и прикрепил фото, заявка летит в CRMку, в AmoCRM, где уже ее обрабатывают сотрудники компании заказчика.
После того, как пользователь все заполнил и заявка ушла в CRM, у пользователя висит "заглушка" - Ваша заявка находится на обработке.
На текущем этапе это все что требуется.
Позже нужно будет добавить функционал обратного импорта из CRM коммерческих предложений и выписок пользователю, но это будет позже, и отдельно.
На данном этапе нету ЦМС, она будет реализована позже, 1С-Битрикс, а пока же заявочки напрямую будут лететь в АмоЦРМ по АПИ, и создавать сотруднику новую карточку.
Прошу вас, коллеги, оставлять заявки с учетом всего вышеизложенного.
С уважением.
Заявки фрилансеров
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