Создание сайта под ключ

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Закрыт19 заявок2732 просмотра

Предпочтения:

- Wordpress

- Bitrix 

( Что лучше продвигается? ) 

Предоставляем:

ТЗ со схемой и желаемым функционалом, тексты, фото, видео контент.

Сайт о компании с "подключением" к меню продукты- готовой посадочной страницы с монопродуктом и посадочные страницы будущих продуктов. 

Нужны:

- собрать сайт

- настроить оптимизацию 

- разместить материалы

- разработать User frendly дизайн и навигирование по сайту ( на этапах: анализ ТЗ от заказчика и внесение корректив и на этапе запуска и тестирования ). 

- тех обслуживание... редкие коррективы, выкладка материалов, размещение инфо об акциях, замена цен... ( примерно 1-2 в месяц не чаще).

- коммуникации по оплате хостингу, доменных имен. Покупка доменных имен, настройка сервисов по оплате ( roborassa и т.д.) 

размещение сервисов обратного звонка

живого чата 

SEO продвижение сайта. 

Титулы, описание, мета-теги, теги... 

WordPress
4 года назад
JSmirnovva
Юлия 
44 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

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Сайты «под ключ»
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8 минут назад
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4 года назад
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Сайты «под ключ»
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34 года
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