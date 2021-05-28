Создание сайта под ключ

Предпочтения:

- Wordpress

- Bitrix

( Что лучше продвигается? )

Предоставляем:

ТЗ со схемой и желаемым функционалом, тексты, фото, видео контент.

Сайт о компании с "подключением" к меню продукты- готовой посадочной страницы с монопродуктом и посадочные страницы будущих продуктов.

Нужны:

- собрать сайт

- настроить оптимизацию

- разместить материалы

- разработать User frendly дизайн и навигирование по сайту ( на этапах: анализ ТЗ от заказчика и внесение корректив и на этапе запуска и тестирования ).

- тех обслуживание... редкие коррективы, выкладка материалов, размещение инфо об акциях, замена цен... ( примерно 1-2 в месяц не чаще).

- коммуникации по оплате хостингу, доменных имен. Покупка доменных имен, настройка сервисов по оплате ( roborassa и т.д.)

размещение сервисов обратного звонка

живого чата

SEO продвижение сайта.

Титулы, описание, мета-теги, теги...