Есть готовый сайт texosmotr888.ru нужно сделать полностью такой же, информация на сайте полностью остаётся, можно использовать какой то копирайтинг. оформление нужно совершенно отличное от него. срок ...
Создание сайта под ключ
Предпочтения:
- Wordpress
- Bitrix
( Что лучше продвигается? )
Предоставляем:
ТЗ со схемой и желаемым функционалом, тексты, фото, видео контент.
Сайт о компании с "подключением" к меню продукты- готовой посадочной страницы с монопродуктом и посадочные страницы будущих продуктов.
Нужны:
- собрать сайт
- настроить оптимизацию
- разместить материалы
- разработать User frendly дизайн и навигирование по сайту ( на этапах: анализ ТЗ от заказчика и внесение корректив и на этапе запуска и тестирования ).
- тех обслуживание... редкие коррективы, выкладка материалов, размещение инфо об акциях, замена цен... ( примерно 1-2 в месяц не чаще).
- коммуникации по оплате хостингу, доменных имен. Покупка доменных имен, настройка сервисов по оплате ( roborassa и т.д.)
размещение сервисов обратного звонка
живого чата
SEO продвижение сайта.
Титулы, описание, мета-теги, теги...
Заявки фрилансеров
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