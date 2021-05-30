Создание сайта с калькулятором доходности на основе ТЗ

Сайт расположен по адресу investation.ru.

Цель создания сайта - презентовать модель управления активами в форме ценных бумаг на фондовом рынке, дающую существенные преимущества перед самостоятельным управлением и другими методами.

От пользователя ожидается, что он, зайдя на сайт:

1) Ознакомится с описанием модели и графиками доходности.

2) Воспользуется калькулятором доходности чтобы посчтитать основные показатели в отношении своего объёма капитала и сроков.

3) Оформит и оплатит подписку на получение указаний по управлению своими активами с целью получения обозначенных результатов. Должна быть возможность выбора канала получения указаний.

В случае возникновения вопросов, пользователь может написать в чат поддержки и задать интересующие вопросы.

В самом верху страницы (1 блок) справа должна располагаться кнопка перехода в личный кабинет, где пользователь может увидеть информацию об оплаченном периоде подписки, изменить метод канал получения указаний и предоставляемые личные данные. Слева должно быть место под небольшой (до 100 пикселей в высоту) логотип.

Блок 2 представляет собой "витрину", на которой слева расположено 4-5 строк текста и кнопка "узнать больше" (ведущая на отдельную страницу с полной информацией о продукте), а справа - изображение или два (одно над другим). Скорее всего, это будут изображения графиков доходности. Размер - 400-450 пикселей по вертикали.

При нажатии на кнопку "подписаться" должен появляться окошко, в котором пользователь увидит оплачиваемый срок (от 1 до 12 месяцев, чем больше срок - тем больше дисконт), сможет выбрать метод оплаты и канал получения указаний (email, whatsapp, telegram) по управлению своим портфелем. После выбора и нажатия кнопки согласия на условия, должен появляться платёжный виджет, интегрированный в сайт. После окончания оплаты - окошко с благодарностью и ссылкой на личный кабинет.

Ниже, в блоке 3, слева должен располагаться калькулятор доходности, по форме схожий с калькулятором доходности банковских вкладов (пример - fin-plan.org). Основные показатели: начальные вложения и сумма ежемесячного пополнения. Фиксированные показатели, не подлежащие изменению пользователем: среднегодовая ставка доходности, уровень волатильности (указывается, но не учитывается в расчётах), срок инвестирования (30 лет). В правой части блока 3 располагается график доходности, который меняется в зависимости от введённых значений.

В блоке 4 должна располагаться карусель с отзывами клиентов в формате "фото+цитата". В карусели - по 4 отзыва, смена каждые 5 секунд (настраивается).

В блоке 5 должен располагаться раздел FAQ в виде перечня 5 вопросов, при нажатии на которые разворачивается поле с ответом.

В блоке 6 (футер) должны располагаться реквизиты фирмы (ИП Климовский) и контактные данные, а также ссылки на документы, содержащие правовую информацию в формате pdf.

Окошко для обратной связи и техподдержки должно располагаться в правом нижнем углу экрана пользователя. Оно может быть реализовано через один из удобных плагинов: tawk.to, webim.ru, jivo.ru или talk-me.ru. Важно, чтобы пользователь мог отправить вопрос через удобный ему мессенджер или соцсеть: telegram, whatsapp, viber, vk, facebook, email.

Как будет выглядеть отдельная страница с информацией о продукте, ссылка на которую размещена на главной странице, пока не определено. Скорее всего, вёрстку сделаем самостоятельно.

Желательно всё реализовать на нынешней платформе - WordPress. Допускаем реализацию на Jomla или базе Wix. Сайт должен корректно отображаться в мобильной версии.

Итого, требуются: вёрстка, настройка, интеграция калькулятора доходности, подключение платёжной системы.

Срок реализации - до 15 июня.