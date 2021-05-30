Есть готовый сайт texosmotr888.ru нужно сделать полностью такой же, информация на сайте полностью остаётся, можно использовать какой то копирайтинг. оформление нужно совершенно отличное от него. срок ...
Создание сайта с калькулятором доходности на основе ТЗ
Сайт расположен по адресу investation.ru.
Цель создания сайта - презентовать модель управления активами в форме ценных бумаг на фондовом рынке, дающую существенные преимущества перед самостоятельным управлением и другими методами.
От пользователя ожидается, что он, зайдя на сайт:
1) Ознакомится с описанием модели и графиками доходности.
2) Воспользуется калькулятором доходности чтобы посчтитать основные показатели в отношении своего объёма капитала и сроков.
3) Оформит и оплатит подписку на получение указаний по управлению своими активами с целью получения обозначенных результатов. Должна быть возможность выбора канала получения указаний.
В случае возникновения вопросов, пользователь может написать в чат поддержки и задать интересующие вопросы.
В самом верху страницы (1 блок) справа должна располагаться кнопка перехода в личный кабинет, где пользователь может увидеть информацию об оплаченном периоде подписки, изменить метод канал получения указаний и предоставляемые личные данные. Слева должно быть место под небольшой (до 100 пикселей в высоту) логотип.
Блок 2 представляет собой "витрину", на которой слева расположено 4-5 строк текста и кнопка "узнать больше" (ведущая на отдельную страницу с полной информацией о продукте), а справа - изображение или два (одно над другим). Скорее всего, это будут изображения графиков доходности. Размер - 400-450 пикселей по вертикали.
При нажатии на кнопку "подписаться" должен появляться окошко, в котором пользователь увидит оплачиваемый срок (от 1 до 12 месяцев, чем больше срок - тем больше дисконт), сможет выбрать метод оплаты и канал получения указаний (email, whatsapp, telegram) по управлению своим портфелем. После выбора и нажатия кнопки согласия на условия, должен появляться платёжный виджет, интегрированный в сайт. После окончания оплаты - окошко с благодарностью и ссылкой на личный кабинет.
Ниже, в блоке 3, слева должен располагаться калькулятор доходности, по форме схожий с калькулятором доходности банковских вкладов (пример - fin-plan.org). Основные показатели: начальные вложения и сумма ежемесячного пополнения. Фиксированные показатели, не подлежащие изменению пользователем: среднегодовая ставка доходности, уровень волатильности (указывается, но не учитывается в расчётах), срок инвестирования (30 лет). В правой части блока 3 располагается график доходности, который меняется в зависимости от введённых значений.
В блоке 4 должна располагаться карусель с отзывами клиентов в формате "фото+цитата". В карусели - по 4 отзыва, смена каждые 5 секунд (настраивается).
В блоке 5 должен располагаться раздел FAQ в виде перечня 5 вопросов, при нажатии на которые разворачивается поле с ответом.
В блоке 6 (футер) должны располагаться реквизиты фирмы (ИП Климовский) и контактные данные, а также ссылки на документы, содержащие правовую информацию в формате pdf.
Окошко для обратной связи и техподдержки должно располагаться в правом нижнем углу экрана пользователя. Оно может быть реализовано через один из удобных плагинов: tawk.to, webim.ru, jivo.ru или talk-me.ru. Важно, чтобы пользователь мог отправить вопрос через удобный ему мессенджер или соцсеть: telegram, whatsapp, viber, vk, facebook, email.
Как будет выглядеть отдельная страница с информацией о продукте, ссылка на которую размещена на главной странице, пока не определено. Скорее всего, вёрстку сделаем самостоятельно.
Желательно всё реализовать на нынешней платформе - WordPress. Допускаем реализацию на Jomla или базе Wix. Сайт должен корректно отображаться в мобильной версии.
Итого, требуются: вёрстка, настройка, интеграция калькулятора доходности, подключение платёжной системы.
Срок реализации - до 15 июня.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен4 года назад
Приветствую, коллеги! Снова мне нужна говенная копия) Необходимо сделать копию сайта banki.ru, однако более упрощенную, и только той его части, где идут отзывы: https://www.banki.ru/services/responses/list/ Будет куда меньше страниц: ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Создать сайта в химической отрасли. Посмотрите вот этот сайт: "противопожарные двери спб ДЛ Групп" Нужен либо такой либо лучше сайт. У нас на сайте будет не так много продукции как у них. ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
Предпочтения: - Wordpress - Bitrix ( Что лучше продвигается? ) Предоставляем: ТЗ со схемой и желаемым функционалом, тексты, фото, видео контент. Сайт о компании с "подключением" к ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт под ключ Wordpress Opencart или Modx Нужен новый сайт, на замену старого: macaronshop.ru Нарисовали вот такой дизайн: https://www.figma.com/file/gwdBn4iguCkdJ4TynOogdz/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8 т3 в приложениеСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день коллеги, имеется сайт, и требуется сделать простой ЛК с заявкой внутри, в виде отдельной страницы, с подтверждением почты, а на сайт я уже ее сам воткну. Нужно реализовать валидацию полей, и интеграцию с ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть лендинг на тильде. Нужно выгрузить исходный код, чтобы можно было залить на свой хостинг. Лендинг мой - не чужой.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $300
Сайт компании полиграфических услуг. novik-art.com.ua Нужно довести его до ума. Задачи следующие: 1.Закончить верстку. 1.1 Добавить в пункте продукция каждому виду по странице (визитки, ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт4 года назад